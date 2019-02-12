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12.02.2019, 14:35

"30 000 приехали из РФ в Донбасс. Мы убивали людей" - Прилепин

"30 000 приехали из РФ в Донбасс. Мы убивали людей" - Прилепин - Фото
Захар Прилепин (фото - EPA)

Писатель Захар Прилепин признал, что в Донбассе воюют граждане России

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Российский террорист Захар Прилепин признал, что наемники из РФ приезжали в Донбасс и участвовали там в боевых действиях. В интервью изданию 66 он назвал число наемников – 30 000 человек.

"Я - ополченец с Донбасса. Из России туда незаконно приехали тридцать тысяч человек в качестве добровольцев. Некоторые брали с собой оружие… Да, и убивали людей. Мы все имели к этому отношение", - сказал он.

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Осенью прошлого года Министерство культуры Украины расширило список лиц, которые угрожают национальной безопасности. Туда, в том числе, добавили и Прилепина.

C 2015 года в Украине не выдаются разрешения на ввоз книг террориста. Прилепин был наемником в рядах террористической организации ДНР, а в июле 2018 года ушел оттуда, объяснив, что "сейчас никто не собирается наступать".

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Теги: Захар Прилепин
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