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Пристайко: Без выборов в ОРДЛО понадобится альтернатива Минску

Пристайко: Без выборов в ОРДЛО понадобится альтернатива Минску - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
08.01.2020, 06:58

По словам главы МИД, альтернативой может стать миротворческая миссия

Альтернативы минскому процессу нужно будет рассматривать, если в 2020 году на оккупированных территориях не пройдут выборы, или разведение войск будет идти слишком долго. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью Bild.

Пристайко подчеркнул, что поиск альтернатив не будет означать выход из минского процесса.

В качестве одной из возможных альтернатив Минску он назвал миротворческую миссию.

Также министр отметил, что Украина не хочет заморозки конфликта, но даже до нее еще нужно дойти, поскольку обстрелы со стороны оккупационных войск продолжаются.

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минские соглашения вадим пристайко
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