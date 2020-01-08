Пристайко: Без выборов в ОРДЛО понадобится альтернатива Минску

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Альтернативы минскому процессу нужно будет рассматривать, если в 2020 году на оккупированных территориях не пройдут выборы, или разведение войск будет идти слишком долго. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью Bild.

Пристайко подчеркнул, что поиск альтернатив не будет означать выход из минского процесса.

В качестве одной из возможных альтернатив Минску он назвал миротворческую миссию.

Также министр отметил, что Украина не хочет заморозки конфликта, но даже до нее еще нужно дойти, поскольку обстрелы со стороны оккупационных войск продолжаются.