Глава МИД о Северном потоке-2: Наша задача - найти компромисс

Вадим Пристайко (Фото - YES©2019. Фотограф Сергей Ильин)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что компромисс с Германией по поводу Северного потока-2, над которым сейчас работает Украина, заключается в "гарантировании определенного объема прокачки через украинские трубопроводы". Об этом глава МИД заявил в интервью украинскому РБК.

По словам Пристайко, в Германии открыто говорили, что Северный поток-2 - это их экономический проект, который они собираются довести до конца и они верят, что это позволит им диверсифицировать источники энергии.

"Наша позиция диаметрально противоположна, и мы говорим нашим германским коллегам, что это тот случай, когда мы с ними не соглашаемся", - сказал Пристайко.

Он добавил, что в Германии готовы идти на компромисс по этому вопросу: "Меркель неоднократно говорила, что предусловие завершения строительства Северного потока-2 – это гарантирование определенного объема прокачки через украинские трубопроводы. Это компромисс, вокруг которого мы сейчас работаем".

15 ноября сообщалось , что Польша пригрозила судом Германии из-за Северного потока-2.

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