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Глава МИД о Северном потоке-2: Наша задача - найти компромисс

Глава МИД о Северном потоке-2: Наша задача - найти компромисс - Фото
Вадим Пристайко (Фото - YES©2019. Фотограф Сергей Ильин)
18.11.2019, 08:06

Вадим Пристайко заявил, что в Германии готовы идти на компромисс

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что компромисс с Германией по поводу Северного потока-2, над которым сейчас работает Украина, заключается в "гарантировании определенного объема прокачки через украинские трубопроводы". Об этом глава МИД заявил в интервью украинскому РБК

По словам Пристайко, в Германии открыто говорили, что Северный поток-2 - это их экономический проект, который они собираются довести до конца и они верят, что это позволит им диверсифицировать источники энергии.

"Наша позиция диаметрально противоположна, и мы говорим нашим германским коллегам, что это тот случай, когда мы с ними не соглашаемся", - сказал Пристайко. 

Он добавил, что в Германии готовы идти на компромисс по этому вопросу: "Меркель неоднократно говорила, что предусловие завершения строительства Северного потока-2 – это гарантирование определенного объема прокачки через украинские трубопроводы. Это компромисс, вокруг которого мы сейчас работаем". 

  • 15 ноября сообщалось, что Польша пригрозила судом Германии из-за Северного потока-2.

Читайте также: Фокус от Меркель. Что Бундестаг решил делать с Северным потоком-2

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