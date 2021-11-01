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Присваивают даже это. РФ включает данные о выбросах в ОРДЛО в свои отчеты – Стефанишина

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 18:14
Присваивают даже это. РФ включает данные о выбросах в ОРДЛО в свои отчеты – Стефанишина - Фото
Ольга Стефанишина (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Россия пытается включить данные о выбросах, произведенных на оккупированных украинских территориях, в свои отчеты для Климатической конференции ООН. Украина называет такое поведение неприемлемым, заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью каналу Дом в Глазго.

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"Это стандартная и понятная позиция РФ – легализация оккупированных территорий любыми инструментами. Это касается и Климатической конференции, и Почтового союза, и любой другой площадки, где можно продвигать такую псевдолегализацию", – пояснила вице-премьер.

Представители украинской делегации отстаивают невозможность включения данных о выбросах, произведенных на украинской территории, в отчеты России, заявила Стефанишина.

По ее словам, представители Украины также настаивают на необходимости ссылки по любой позиции на Резолюцию СБ ООН о территориальной целостности Украины.

"Позиция Украины остается нерушимой. Мы находимся на передовой борьбы с гибридной агрессией", – подчеркнула вице-премьер.

Стефанишина также отметила, что работа украинской делегации, которая запланирована на ближайшие две недели Климатической конференции – это часть общей политики непризнания аннексии Крыма, и признания России стороной конфликта.

26-я Климатическая конференция проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября.

  • 3 июня 2021 года Кабинет министров предложил повысить ставки экологического налога.
  • 14 июля Европейская комиссия представила крупный пакет законодательных предложений для достижения одной из главных своих целей – сократить выбросы углекислого газа странами-членами ЕС на 55% к 2030 году.

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Андрей Явецкий
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аннексия Крыма изменение климата Донбасс ольга стефанишина
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