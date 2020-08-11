Сергей Притула идет в мэры Киева: видео
11.08.2020, 15:58
Сергей Притула (фото — его страница в Facebook)
Сергей Притула составит конкуренцию Виталию Кличко на мэрских выборах
Украинский телеведущий Сергей Притула заявил, что баллотируется в мэры столицы. Об этом он заявил во время сборов партии Голос.
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""Киев – это мой дом. И для меня важно ощущение защиты и безопасности в моем доме. Я баллотируюсь на должность городского головы Киева. Я хочу видеть лучший Киев", - сказал Притула.
Он также добавил, что идет на выборы с "командой настоящих профессионалов". "Вы не найдете там свадебных фотографов, моих кумовьев или участников шоу "Варьяты", - отметил шоумэн.
Притула будет баллотироваться от партии Голос.
- По данным результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 26-27 июля 2020 среди жителей Киева, 41,7% киевлян готовы проголосовать за действующего мэра Киева Виталия Кличко, 11,6% респондентов поддержали бы шоумена и члена партии Голос Сергея Притулу.
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