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"Призывал признать границы террористических ЛДНР". Черновецкому сообщили о подозрении

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 19:37
Леонид Черновецкий (фото: Facebook)

Экс-мэру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении из-за призывов признать границы террористических организаций  ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Его подозревают в публичных призывах и распространению материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины  (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, на следующий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину Черновецкий на своей странице в Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признать границы террористических организаций ДНР и ЛНР.

Скриншот поста (фото: УНИАН)

Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы, эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, сообщает Офис генпрокурора. 

  • В 2017 году СБУ объявила в розыск Леонида Черновецкого и обвинила его в злоупотреблении властью.
  • Черновецкий был мэром Киева с 2006 по 2012 годы. Сейчас живет за границей. 

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Наталия Фреик
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генпрокуратура Леонид Черновецкий ЛДНР подозрение
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