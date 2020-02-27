"Прочь из Львова". Королевская отказалась назвать Россию агрессором: видео

Наталия Королевская (Фото: Nataliya.Korolevska/Facebook)

Во время выездного заседания комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове группа людей потребовала, чтобы депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская покинула зал заседаний после того, как отказалась ответить на вопрос, является ли Россия агрессором.

Присутствовавшие на заседании люди обратились к Королевской с просьбой ответить на вопрос, является ли Россия страной-агрессором.

Депутат не стала отвечать. Однако заявила, что Крым и Донецк – это Украина. "Для меня, я уверена, точно так же и для вас, Крым – это Украина, и Донецк для меня - это тоже Украина", - сказала Королевская.

После этого ее снова спросили о России-агрессоре. Депутат не ответила, и люди стали скандировать "Прочь из Львова!", "Чемодан, вокзал, Россия" и требовать, чтобы Королевская покинула зал заседаний в здании Львовской ОГА.

В заседании объявили перерыв. Королевская вместе с другими его участниками вышла из помещения под крики "Позор!"

Видео с заседания опубликовал в Facebook Игорь Стефанюк.

Согласно расследованию Русской службы BBC, Константин Королевский, брат Натальи Королевской, ведет устричный бизнес в оккупированном Крыму вместе с тещей советника президента РФ Сергея Глазьева.