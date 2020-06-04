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Программу Кабмина назвали в Раде "школьным рефератом" и отправили на доработку

Программу Кабмина назвали в Раде "школьным рефератом" и отправили на доработку - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
04.06.2020, 11:00

Представленная премьером Денисом Шмыгалем программа правительства подверглась сильной критике со стороны нардепов

Верховная Рада направила на доработку программу деятельности Кабинета министров.

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"За" проголосовали 245 нардепов, "против" - 78, "воздержались" - 35.

Программу перед парламентом представлял премьер Денис Шмыгаль, в своем выступлении он попросил направить программу на доработку. Депутаты всех фракций подвергли программу сильной критике, указывая на ее краткость, формальный характер и сравнивая ее со школьным рефератом.

Ранее программу правительства раскритиковали во всех комитетах Рады.

  • 27 мая Кабмин утвердил программу стимулирования экономики для преодоления кризиса, вызванного коронавирусом.
Денис Юдин
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