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05.04.2019, 20:34

Проигрыш спора с Россией в ВТО: Украина думает о стратегии защиты

Проигрыш спора с Россией в ВТО: Украина думает о стратегии защиты - Фото
Степан Кубив (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Минэкономразвития говорят, что для ВТО естественным является двухэтапное рассмотрение споров: группой экспертов и апелляционным органом

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В Минэкономразвития заявили, что изучают решение арбитров Всемирной торговой организации, которые не выявили нарушений со стороны России касательно транзита украинских товаров через территорию РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Сейчас Минэкономразвития изучает материалы дела и разрабатывает стратегию дальнейшей защиты интересов Украины в рамках ВТО", - говорится в сообщении.

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В то же время в ведомстве заявили, что распространенная СМИ информация о "трех проигранных делах в ВТО" – "преждевременная и не соответствует действительности".

В министерстве отметили, что для ВТО естественным является двухэтапное рассмотрение споров: группой экспертов и апелляционным органом.

"Обращение к апелляционному органу является устоявшейся практикой. Два наши дела сейчас рассматривает апелляционный орган: Украина против РФ об ограничении на импорт вагонов и стрелочных переводов, а также РФ против Украины относительно антидемпинговых пошлин по нитрату аммония. Результат рассмотрения пока неизвестен", - говорится в сообщении.

Сегодня, 5 апреля, Украина проиграла спор в ВТО на уровне панели арбитров, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию РФ.

В июле 2018 года Украина проиграла второй спор в ВТО об ограничении Россией экспорта украинского железнодорожного оборудования.

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Теги: транзит, минэкономразвития, ВТО, спор
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