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Прокуратура отправила в суд дело бывшего руководителя ДнепрОГА

Прокуратура отправила в суд дело бывшего руководителя ДнепрОГА - Фото
Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.10.2019, 14:50

Бывший председатель Днепропетровской ОГА подозревается в причинении государству миллионных убытков, пишут в прокуратуре

В суд направлен обвинительный акт по делу экс-председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александра Вилкула. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области.

Ведомство не называет имен, однако указывает временной период, когда якобы происходила преступная деятельность.

По версии следствия, бывший губернатор "вопреки положениям Земельного кодекса предоставил земельные участки с/х назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с с/х земель в земли промышленности".

Речь идет о 2011-2012 годах, который входит в период председательства в ДнепрОГА Вилкула (с 18 марта 2010 до 24 декабря 2012 года).

  • Прокуратура обвиняет его по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
  • Вилкул был народным депутатом V, VI и VIII созывов Рады.
  • С 1 января 2020 года нардепы лишаются неприкосновенности.
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александр вилкул
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