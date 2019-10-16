Прокуратура отправила в суд дело бывшего руководителя ДнепрОГА

Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В суд направлен обвинительный акт по делу экс-председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александра Вилкула. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области.

Ведомство не называет имен, однако указывает временной период, когда якобы происходила преступная деятельность.

По версии следствия, бывший губернатор "вопреки положениям Земельного кодекса предоставил земельные участки с/х назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с с/х земель в земли промышленности".

Речь идет о 2011-2012 годах, который входит в период председательства в ДнепрОГА Вилкула (с 18 марта 2010 до 24 декабря 2012 года).