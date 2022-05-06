Прокуратура подозревает гендиректора больницы в хищении пяти "скорых" из гумпомощи

Генеральный директор медучреждения в Черновицкой области подозревается в незаконном использовании гуманитарной помощи, сообщает Офис генпрокурора.

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По данным следствия, руководитель больницы использовал для личного обогащения пять машин "скорой помощи", поставленные как гуманитарную помощь для нужд ВСУ и учреждений здравоохранения. Полученные автомобили не были направлены для армии или медучреждений, их зарегистрировали за благотворительной организацией, которую возглавляет этот же руководитель больницы, и использовали для предоставления платных услуг.

Также в рамках расследования уголовного производства задокументировано получение подозреваемым 16 000 грн неправомерной выгоды за нецелевое использование имущества медицинского учреждения.

Фигуранту расследования сообщено о подозрении.

Сергей Бережной

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