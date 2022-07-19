UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Прокуратура США за конфискацию активов и удвоение срока давности для российских олигархов

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 19:17
Прокуратура США за конфискацию активов и удвоение срока давности для российских олигархов - Фото
Иллюстративное фото (depositphotos.com)

Глава специальной прокурорской группы KleptoCapture Минюста США, которая занимается борьбой с российскими олигархами и пресечением обхода санкций, запросил у Конгресса разрешение легализовать конфискацию активов, которые используются для уклонения от санкций. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Прокурор Эндрю Адамс, который возглавляет группу KleptoCapture, заявил перед комитетом Сената США по судебной системе, что Минюст США намерен добиваться от Конгресса право ареста активов российских олигархов, чтобы усилить давление на Москву.

Сейчас, отметил Адамс, закон предусматривает конфискацию только доходов, полученных в результате уклонения от санкций. 

Он также сказал, что сроки давности для некоторых видов финансовых преступлений, например, отмывания денег, должны составлять 10 лет вместо нынешних пяти.

Оперативная группа KleptoCapture была создана после начала полномасштабного вторжения России в Украину для выявления активов олигархов, которые поддерживают российского диктатора Владимира Путина. Среди прочего, группа обеспечила арест яхт, принадлежащих россиянам, находящимся под санкциями, и самолетов, принадлежащих миллиардеру Роману Абрамовичу.

Читайте также: Европа и США охотятся за яхтами и зарубежными виллами олигархов Путина. Что уже нашли?

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции минюст сша KleptoCapture Эндрю Адамс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 