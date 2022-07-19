Прокуратура США за конфискацию активов и удвоение срока давности для российских олигархов

Глава специальной прокурорской группы KleptoCapture Минюста США, которая занимается борьбой с российскими олигархами и пресечением обхода санкций, запросил у Конгресса разрешение легализовать конфискацию активов, которые используются для уклонения от санкций. Об этом сообщает Reuters.

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Прокурор Эндрю Адамс, который возглавляет группу KleptoCapture, заявил перед комитетом Сената США по судебной системе, что Минюст США намерен добиваться от Конгресса право ареста активов российских олигархов, чтобы усилить давление на Москву.

Сейчас, отметил Адамс, закон предусматривает конфискацию только доходов, полученных в результате уклонения от санкций.

Он также сказал, что сроки давности для некоторых видов финансовых преступлений, например, отмывания денег, должны составлять 10 лет вместо нынешних пяти.

Оперативная группа KleptoCapture была создана после начала полномасштабного вторжения России в Украину для выявления активов олигархов, которые поддерживают российского диктатора Владимира Путина. Среди прочего, группа обеспечила арест яхт, принадлежащих россиянам, находящимся под санкциями, и самолетов, принадлежащих миллиардеру Роману Абрамовичу.

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Сергей Бережной

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