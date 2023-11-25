Пропускают по машине в несколько часов: волонтер о подробностях блокады границы

Несмотря на обещания не препятствовать ввозу в Украину гуманитарной помощи, участники стачки перевозчиков на польской границе создают препятствия для ее провоза. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал польский волонтер, глава объединения Pogoń Ruska Рафал Рошкевич.

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Чтобы завести в Украину медицинское оборудование для прифронтовых госпиталей и тактмед, ему пришлось провести 40 часов в ожидании возможности пересечь границу в пункте пропуска Гребенне – Рава-Русская.

"На пограничном переходе в Гребенном, перед польским шлагбаумом, на обеих полосах дороги "елочкой" расставлены восемь фур. Они расположены так, чтобы между ними мог проехать легковой автомобиль или автобус, но не грузовик", – сказал Рошкевич.

Возле бастующих поставлена палатка, где жарят сосиски. Рядом – биотуалеты. Полиция весело общается с бастующими, ест колбаски. Без всяких попыток вмешаться.

Тем временем очередь из грузовиков, которые хотят попасть из Польши в Украину, тянется чуть более чем на 60 км – до Замостя.

Чтобы забастовщики пропустили машину через границу, водителям нужно идти с ними на переговоры и объяснять: они везут товар из категорий, которые обещали пропускать. К примеру, гуманитарку, рассказал волонтер. Далее нужно ждать, пока участники блокады разрешат машине проехать – пропускают по одной машине в несколько часов.

Даже гуманитарная помощь не пропускается без проблем, говорит польский волонтер. Его автомобиль, наполненный медицинским оборудованием, пропустили только после 40 часов таких переговоров.

"Не имело значения, что мы являемся поляками, что везем помощь, от которой зависят человеческие жизни, – такмед для армии под Бахмутом, медикаменты для прифронтовых госпиталей. Мы зависели от прихоти забастовщиков. После смерти второго украинского водителя, ожидавшего оформления, я спрашиваю себя: сколько людей потеряли здоровье или жизнь из-за того, что медицинская помощь и поддержка украинской армии не поступили вовремя?" – говорит волонтер.

"Мы – волонтеры, которые выезжают в свободное от работы время и после возвращения должны вернуться на работу. К тому же после почти двух суток на границе нужно еще добраться на восток Украины. После такого изнурительного ожидания двигаться дальше просто опасно, даже не въезжая в зону боевых действий", – добавил он.

Рошкевич также отметил, что пока украинские водители сидят в своих TiRах, забастовщики приезжают на несколько часов, отбывают смену и разъезжаются по домам. "Поэтому украинцы лишены возможности заработать, а бастующие поляки – нет", – сказал волонтер.

Он также напомнил, что политик Рафал Меклер, один из лидеров забастовки, также был одним из лидеров кампании "Это не наша война", которая должна была уменьшить желание поляков помогать Украине.

"Я абсолютно с ним не согласен. Это наша война – и в польском, и в европейском измерениях. Их действия наносят ущерб не только интересам Украины, но и прежде всего нашей стране. Надеюсь, этот саботаж будет прекращен. Иначе, возможно, тем перевозчикам, которые сегодня протестуют, придется стоять на немецкой границе через 5 лет, когда немецкие перевозчики будут блокировать грузовиками доставку гуманитарной помощи в осажденную Варшаву", – добавил волонтер.

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