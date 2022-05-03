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Прощай, холуйская Россия: бывший банкир Тиньков покидает РФ и поддерживает Украину

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 15:54
Прощай, холуйская Россия: бывший банкир Тиньков покидает РФ и поддерживает Украину - Фото
Олег Тиньков (Фото - EPA)

Российский банкир Олег Тиньков, создатель Тинькофф банка, осудил агрессию России против Украины и заявил, что покидает РФ. Об этом он написал в своем Instagram.

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"У меня не осталось ничего в России... Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство", – написал Тиньков.

"Я не могу спокойно зарабатывать в стране, которая ведет войну с соседом, убивая мирных граждан и детей... Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло", – считает он.

Тиньков ранее заявлял, что борется с лейкемией. "Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я точно не хочу умирать с миллиардами, но "подонком, трусом и чмом", как 90% всех олигархов России", – написал он. 

При этом банкир пишет, что "благодарен Потанину (Владимир Потанин – российский олигарх), который быстро меня выкупил... из этого надвигающегося ада".

В 2021 году Тиньков занимал 32-е место в списке богатейших бизнесменов России с состоянием $4,7 млрд.

Вчера Тиньков в интервью The New York Times заявил, что его заставили продать долю в банке "за копейки" после того, как он публично выступил против войны с Украиной

Сергей Бережной
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банкир Tinkoff Олег Тиньков
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