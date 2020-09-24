Протестующих в Беларуси поддерживают 45% украинцев, Лукашенко – 31%: опрос КМИС

Наибольшими симпатиями беларуский диктатор пользуется на юге и востоке Украины, протестующие – на западе и в центре

Почти половина украинцев поддерживают протестующих в Беларуси, треть – непризнанного президента Александра Лукашенко. Об этом говорят данные опроса, проведенного в сентябре Киевским международным институтом социологии.

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О поддержке протестующих беларусов заявили 45,3% опрошенных, о поддержке Лукашенко – 31,3%. Затруднились с ответом 23,4%.

На западе и в центральных областях больше поддерживают протестующих (58,5% и 50,6% соответственно), на юге и востоке – Лукашенко (42% и 44,9%).

Поддержка протестующих или Лукашенко среди украинцев (нажмите, чтобы увеличить):

Среди избирателей кандидатов в президенты и политических партий меньше всего беларуского диктатора поддерживают сторонники пятого президента Петра Порошенко и партии Евросолидарность (4,1% и 4,3%), больше всего – сторонники Юрия Бойко, ОПЗЖ и Партии Шария (71,4%, 66,8%, 71,2%).

Среди сторонников президента Владимира Зеленского и партии Слуга народа симпатии распределились так: 28,3% и 29,9% за Лукашенко, 49,2% и 48,7% – за протестующих.

Поддержка протестующих или Лукашенко по политическим симпатиям (нажмите, чтобы увеличить):

Опрос проводился с 12 по 16 сентября по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Опрошены 2000 человек возрастом от 18 лет и старше. Погрешность не более 2,2%.

В ноябре 2019 года 66% украинцев положительно относились к Лукашенко – опрос группы Рейтинг.

Денис Юдин

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