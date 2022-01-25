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Протесты ФОПов. Полиция сообщила о пострадавших и открыла уголовные дела

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 21:50
Протесты ФОПов. Полиция сообщила о пострадавших и открыла уголовные дела - Фото
Протест ФОПов (Скриншот видео Facebook/SaveФОП)

Во время сегодняшней акции частных предпринимателей в Киеве произошли столкновения с полицией, в результате которых пострадали как протестующие, так и правоохранители. В полиции открыли уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, в столкновениях во время акции протеста пострадали 18 полицейских и трое митингующих – они получили травмы разной степени тяжести.

В полиции сообщают, что столкновения спровоцировали участники акции, которые пытались попасть на охраняемую территорию Верховной Рады.

По информации правоохранителей, митингующие не реагировали на их требования не пытаться пройти сквозь кордон и полицейским пришлось оттеснить протестующих.

На Facebook-странице SaveФОП опубликовано видео, как полицейские бьют протестующих.

В полиции сообщили, что участников акции, которые "сопротивлялись законным требованиям правоохранителей и совершали противоправные действия", доставили в Печерское управление полиции.

Сообщается об открытии двух уголовных производств по статьям о хулиганстве и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Правоохранители опровергли информацию о смерти одного из протестующих, которую распространили некоторые СМИ.

"Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что мужчине, которому стало плохо, полицейские оказали первую медицинскую помощь", – заявили в пресс-службе.

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Наталия Медведева
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