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Протесты в Узбекистане. В Каракалпакстане задерживают митингующих и ввели режим ЧП – видео

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02.07.2022, 23:25
Протесты в Узбекистане. В Каракалпакстане задерживают митингующих и ввели режим ЧП – видео - Фото
Фото - Telegam MAKAN.UZ

В Узбекистане в автономной республике Каракалпакстан начались протесты против запланированной конституционной реформы, которая изменит статус республики. На фоне протестов президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения, сообщил замруководителя Администрации президента Шерзод Асадов.

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Протесты начались вчера, 1 июля. Причиной стал проект поправок к Конституции, которыми предлагается исключить суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава страны путем референдума.

В МВД Узбекистана заявили, что "преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившихся в попытке захвата органов госуправления Каракалпакстана". Протесты в Каракалпакстан в МВД назвали "провокациями" и "беспорядками" и сообщили о задержанных.

После этого Мирзиеев заявил о необходимости оставить без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции.

Сегодня Мирзиеев "в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка" ввел режим чрезвычайного положения в Каракалпакстане. Он будет действовать с 3 июля по 2 августа.

Сегодня вечером местные паблики сообщали, что протесты в столице Каракалпакстана Нукусе продолжаются.

Оксана Житнюк
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узбекистан режим ЧП Каракалпакстан
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