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Не хотят коалиции со Слугой народа. 10 нардепов Голоса выступили против руководства партии

29.03.2021, 19:50
Не хотят коалиции со Слугой народа. 10 нардепов Голоса выступили против руководства партии - Фото
Фото - пресс-служба Голоса

Группа народных депутатов от Голоса заявила, что руководство политсилы использует партию для удовлетворения собственных интересов. Об этом говорится в заявлении депутатов, опубликованном на странице Юрчишина.

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Среди подписантов заявления 10 депутатов: Соломия Бобровская, Роман Лозинский, Андрей Шараскин, Наталья Пипа, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Александра Устинова, Ольга Стефанишина, Ярослав Юрчишин и Владимир Цабаль.

Нардепы считают, что руководство Голоса подыгрывает власти. В частности, депутаты осудили ведение "подковерных переговоров" о коалиции со Слугой народа

"Мы не видим себя в коалиции с политической силой, которая покрывает Татарова и Степанова, назначает Шкарлета, бросает за решетку политзаключенных, провалила вакцинацию и верит в мирные планы России. Такая коалиция недопустима", – говорится в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что вышеуказанные депутаты Голоса осуждают отказ руководства партии от "защиты антикоррупционных органов и борьбы с коррупцией". Они заявили, что считают зарегистрированный руководством партии и фракции законопроект №5253 считают давлением на Национальное агентство противодействия коррупции.

Кроме того, группа депутатов заявила, что разочарована отказом руководства политсилы подписывать постановление об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой, несмотря на то, что большая часть депутатов фракции считают ее работу провальной. 

Подписанты потребовали провести новый съезд Голоса и переизбрать руководство партии.

  • Ранее, 23 марта, Юрчишин заявлял, что руководство партии вынесло предупреждение шести нардепам.
  • Это было связано с тем, что некоторые депутаты, в числе которых был он, голосовали в Раде за направление на анализ Конституционного суда законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.
  • В руководстве партии назвали случившийся инцидент "нарушением партийной и фракционной дисциплины". 
Станислав Стороженко
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