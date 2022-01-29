Против Украины продолжается массированная кибератака: идет рассылка с судебных серверов

Со вчерашнего дня с официальных адресов судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами. При этом по ссылкам в письме загружается вредоносное ПО (вирус), сообщает Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

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"Продолжаются массированные кибератаки, состоявшиеся 13-14 января", – говорится в сообщении.

По данным экспертов центра, проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают значительно больше доверия.

"Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не следует исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер", – сказано в сообщении.

Команда реагирования на чрезвычайные события (CERT-UA) сообщает, что рассылаемые письма содержат ссылки на защищенные паролем RAR и/или ZIP архивы (например, "Судебный запрос №997836477463567677828"), размещенные на публичных сервисах Google Drive и DropMeFiles.

В случае загрузки, распаковки и запуска содержимого архива на компьютер будет установлена легитимная программа Remote Utilities, которая предоставит скрытый удаленный доступ к устройству третьим лицам. Персистентность программы (способность обновлять активность после перезагрузки компьютера) обеспечивается путем создания службы RmanService, сообщили в CERT-UA.

Подобные кибератаки являются систематической активностью против государственных органов Украины (но не исключительно) и отслеживается CERT-UA по идентификатору UAC-0096, сообщили эксперты.

В ночь на 14 января хакеры атаковали правительственные сайты Украины, в частности портал Дия.

В СБУ рассказали, что утечки данных во время кибератаки на правительственные сайты и Дию не было.

В ночь на 26 января хакеры атаковали официальный сайт Украины Ukraine.ua. Он был недоступен в течение нескольких часов.

Вадим Ребрина

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