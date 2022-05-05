Путин 9 мая может объявить об аннексии захваченных территорий Украины – МВД

Российский диктатор Владимир Путин может 9 мая объявить об аннексии временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Денисенко, в Кремле сейчас две политсилы высказывают Путину свое мнение – одна из них настаивает, что 9 мая нужно объявить об аннексии захваченных территорий.

"Насколько я понимаю, в Кремле сейчас есть две партии. Одна говорит, что надо на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, и даже Херсонской области, а также тех территорий, которые сейчас оккупированы в Запорожской области. Вторая партия говорит, что в случае аннексии Россия просто не будет иметь шансов люфта для будущих переговоров", – сказал он.

Денисенко добавил, что в ближайшие дни в Москве будет решаться вопрос о том, объявит ли Путин об аннексии временно оккупированных территорий Украины.

"Говорить, что он получит какие-то серьезные достижения до 9 мая, сейчас не приходится вообще", – подчеркнул он.

Читайте также: Мир в ожидании 9 мая. Мобилизация, Третья мировая или отступление РФ. Обзор западных медиа

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.