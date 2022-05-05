UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин 9 мая может объявить об аннексии захваченных территорий Украины – МВД

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 20:57
Путин 9 мая может объявить об аннексии захваченных территорий Украины – МВД - Фото
Вадим Денисенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Российский диктатор Владимир Путин может 9 мая объявить об аннексии временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Денисенко, в Кремле сейчас две политсилы высказывают Путину свое мнение – одна из них настаивает, что 9 мая нужно объявить об аннексии захваченных территорий.

"Насколько я понимаю, в Кремле сейчас есть две партии. Одна говорит, что надо на 9 мая заявить об аннексии Донецкой и Луганской областей, и даже Херсонской области, а также тех территорий, которые сейчас оккупированы в Запорожской области. Вторая партия говорит, что в случае аннексии Россия просто не будет иметь шансов люфта для будущих переговоров", – сказал он.

Денисенко добавил, что в ближайшие дни в Москве будет решаться вопрос о том, объявит ли Путин об аннексии временно оккупированных территорий Украины.

"Говорить, что он получит какие-то серьезные достижения до 9 мая, сейчас не приходится вообще", – подчеркнул он.

Читайте также: Мир в ожидании 9 мая. Мобилизация, Третья мировая или отступление РФ. Обзор западных медиа

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вадим Денисенко война аннексия 9 мая
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 