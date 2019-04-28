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28.04.2019, 13:40

Путин должен отменить свои указы - Геращенко о выполнении Минска

Путин должен отменить свои указы - Геращенко о выполнении Минска - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вице-спикер напомнила, что для реализации политического блока минских соглашений надо сначала реализовать блок безопасности

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Для реализации политического блока минских договоренностей президент РФ Владимир Путин должен отменить ряд своих указов. Об этом сообщила первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

Так она прокомментировала заявления лидера страны-агрессора о возможных переговорах с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским о реализации минских соглашений.

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Украина в свое время выполнила политический блок - приняла закон об амнистии и об особенностях местного самоуправления. "Но эти законы не вступили в силу из-за РФ и Кремля, которые провели на оккупированных территориях незаконные выборы в 2014 и 2018 годах. Поэтому для реализации политического блока Путин должен отменить свои указы о признании так называемых документов ОРДЛО и так называемых результатов так называемых выборов, Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев, в ОРДЛО должны быть немедленно расформированы все псевдоорганы псевдовласти", - написала Геращенко.

Она подчеркнула, что любые региональные выборы в Донбассе могут происходить только после демилитаризации и по украинским законам.

В первую очередь надо выполнить блок безопасности, который предусматривает стабильный режим тишины и вывод российского оружия и техники с оккупированных территорий.

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Теги: война, Донбасс, Ирина Геращенко
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