Путин готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма – разведка

Президент РФ Владимир Путин готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма на фоне панических настроений среди граждан РФ на полуострове. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным разведки, подтверждена информация о подготовке блокировки силами Росгвардии движения по Крымскому мосту в сторону РФ. Также оккупационными властями будет ограничено движение по паромной переправе и авиасообщение полуострова с РФ.

В разведке сообщают, что формальная причина таких действий – борьба с украинскими диверсантами и предотвращение возможных "террористических атак".

"Таким образом путинская власть пытается отреагировать на панические настроения среди граждан РФ, незаконно переселившихся в украинский Крым после февраля 2014 года. Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова", – сказано в сообщении.

По данным разведки, в последние недели наметилась тенденция к оттоку российских граждан (их там около 600 000 человек) из Крыма на фоне военных действий РФ в Украине. В первую очередь сбежать пытаются члены семей российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, меняют регистрацию местожительства, выводят с полуострова бизнес и активы.

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Оксана Житнюк

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