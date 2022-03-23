Путин использовал в Украине 75% батальонно-тактических групп со всей России – Пентагон

Российский диктатор Владимир Путин использовал в Украине 75% батальонно тактических групп, которые были в распоряжении по всей России. Об этом сказал на брифинге неназванный чиновник Пентагона, передает пресс-служба ведомства.

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"Из имеющихся в распоряжении Путина батальонных тактических групп по всей России он задействовал около 75% в этой конкретной операции", – сказал он.

Представитель Пентагона предполагает, что РФ для подкрепления, скорее всего, будет искать силы, которые расположены за пределами России.

При этом он добавил, что американское оборонное ведомство пока не видело признаков, чтобы РФ перебрасывала наемников из Сирии или еще откуда-то.

Представитель Пентагона также не смог ничего сказать о возможных намерениях войск Беларуси вступить в войну. Однако США следят за этим настолько внимательно, насколько могут, сказал он.

Марк Сировой

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