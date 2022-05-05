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Путин извинился перед премьером Израиля. Но Кремль об этом умолчал

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 19:50
Путин извинился перед премьером Израиля. Но Кремль об этом умолчал - Фото
Сергей Лавров и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за "слова Лаврова". Об этом сообщает канцелярия премьер-министра.

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Сегодня Беннет и Путин провели телефонный разговор.

Согласно сообщению Израиля, премьер-министр передал Путину просьбу рассмотреть различные варианты эвакуации с завода Азовсталь в Мариуполе.

Кроме того, в канцелярии Беннета отметили, что Путин якобы пообещал разрешить эвакуацию "гражданских лиц, в том числе раненых", через гуманитарный коридор ООН и Красного Креста.

"Кроме того, они обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте", – сказано в сообщении.

В сообщении Кремля о разговоре ничего не сказано об извинениях.

Там сообщили, что Путин поздравил Беннета и израильский народ с отмечаемым сегодня Днем независимости Израиля.

"Была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран", – говорится в сообщении Кремля.

Касательно Азовстали там сообщили, что российские военные "по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц". Что касается военных, то "киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие", сказано в пресс-релизе.

  • 2 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, пытаясь доказать необходимость "денацификации" Украины, имеющей президента-еврея, назвал евреев "величайшими антисемитами" и заявил о том, что "у Гитлера была еврейская кровь". Глава МИД Израиля Яир Лапид в ответ обвинил Лаврова в расизме.
Вадим Ребрина
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Израиль Сергей Лавров Путин
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