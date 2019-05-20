Путин не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность

Дмитрий Песков (фото - EPA)

Президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять Владимира Зеленского с официальным вступлением в должность президента Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Meduza.

"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", — заявил Песков.

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На уточняющий вопрос, когда это может произойти, он ответил следующее: "Я не должен это раскрывать. Первые успехи будут очевидны, если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом".

Представителей России не приглашали на инаугурацию нового президента.