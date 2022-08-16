Путин ставит на усталость ЕС от войны, Европа должна ответить принципиально – Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что единство Запада рухнет, когда наступит зима и граждане ЕС почувствуют рост цен. Чтобы его ставка не сыграла, европейским лидерам придется настроить общественность, что война затянется, и усилить поддержку наименее защищенных избирателей. Об этом Bloomberg пишет в редакционной статье.

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Издание отмечает, что шесть месяцев с момента вторжения России в Украину демократический мир сохраняет единство в поддержке Украины и санкционном давлении на Путина и его пособников. И в США, и в Европе общественное мнение решительно поддержало помощь Украине, но эта решимость, возможно, будет ослабевать из-за затягивания войны.

Опросы показывают, что европейцы считают рост стоимости жизни одной из главных проблем, вызванной войной, наряду с угрозой применения ядерного оружия. Например, опрос Forsa, проведенный в июле в Германии, показал, что бойкот российского газа поддерживают менее трети респондентов – по сравнению с 44% шестью неделями ранее, пишет Bloomberg.

"К их чести, европейские лидеры исключают ослабление санкций в отношении РФ, но им придется сделать больше, чтобы отреагировать на общественное беспокойство", – считает редакция.

Чтобы преодолеть размывание поддержки, европейским лидерам необходимо четко обозначить цели, которые помогут поддержать Украину. Среди этих целей издание указывает на защиту демократического выбора Украины, привлечение РФ к ответственности за военные преступления, необходимость избегать перемирия, которое повысит уязвимость Украины при возобновлении российской агрессии.

Политики должны подчеркивать, что помощь Украине напрямую соответствует собственным интересам Европы. "Если дать Путину возможность победить, это поощрит не только Кремль, но и других автократов с реваншистскими амбициями", – заявляет издание.

При этом не менее важно, чтобы правительства Запада не избегали разговоров о возможных трудностях. Так, МВФ оценивает средний рост стоимости жизни для европейских домохозяйств в 2022 году почти на 7%.

Поскольку Россия сокращает поставки газа в Европу и угрожает полностью их перекрыть, европейских потребителей может действительно ждать суровая зима. В таких условиях в приоритете может быть адресная поддержка наименее обеспеченных слоев, считает издание.

"Возмущение действиям Кремля и солидарность западной общественности поддержали настрой Украины к сопротивлению и помогли ВСУ противостоять давлению России. Но борьба за свободу страны закончится нескоро", – подытоживает редакция.

14 августа сообщалось, что Германия заполнила газовые хранилища на 75% на две недели раньше запланированного срока.

Сергей Бережной

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