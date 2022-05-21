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Путину могут устроить переворот, если армия РФ будет и дальше нести потери – эксперт

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 18:20
Путину могут устроить переворот, если армия РФ будет и дальше нести потери – эксперт - Фото
Владимир Путин (фото - скриншот видео)

Если российская армия продолжит нести в Украине серьезные потери, вероятность возникновения в кругах российских военных заговора против Путина будет все более возрастать. Такое мнение высказал профессор Военно-морского колледжа США Наунихал Сингх, автор книги "Захват власти: Стратегическая логика военных путчей", в интервью для голландского портала NOS.

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Профессор Сингх, который проанализировал 471 случай военных переворотов, считает, что шанс организации путча против диктатора РФ Владимира Путина будет возрастать по мере накопления поражений в войне с Украиной и ужесточения санкций со стороны стран Запада. 

Он подчеркивает, что такой сценарий все еще маловероятен, поскольку Путин "устранил всех основных конкурентов", однако из-за неудач в Украине "ситуация изменилась".

Сингх считает, что в краткосрочной перспективе формирование "заговора генералов" маловероятно, однако "если армия и дальше будет нести потери, то генералы могут сговориться".

Ранее глава ГУР Минобороны генерал Кирилл Буданов сказал в интервью The Wall Street Journal, что примерно 40% высшего командования вооруженных сил и разведки России родом из Украины и они предостерегали Путина от "крайних сценариев".

Сергей Бережной
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владимир путин военный переворот
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