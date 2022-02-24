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ПВО отразили атаку российской авиации на Одессу, аэропорт заблокирован для десанта – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 09:19
ПВО отразили атаку российской авиации на Одессу, аэропорт заблокирован для десанта – СМИ - Фото
Фото: defence-ua.com

Подразделения украинский ПВО отразили атаку вражеской авиации на Одессу: были зафиксированы пуски ракет ВСУ в районе Мемориала 411-й батареи. Об этом сообщат корреспондент Укринформа с места событий.

По данным агентства, около 05:30 утра расчеты ПВО открыли огонь по российским самолетам, "попытавшимся атаковать Одессу".

"Жители южных окраин города видели пуски ракет С-300", – пишет агентство.

Директор международного аэропорта "Одесса" Владимир Семенченко сообщил, что на взлетно-посадочную полосу выведена тяжелой служебная техника, чтобы не допустить высадку российского десанта или посадки самолетов агрессора.

Сейчас все службы города работают в режиме повышенной готовности и "в штатном режиме". "Городской транспорт действует", – уточнили в мэрии.

Местные власти просят одесситов ограничить передвижение по городу. Школы будут работать в режиме онлайн.

Евгений Пилипенко
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война Одесса пво
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