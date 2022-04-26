ПВО Украины уничтожила семь воздушных целей российских оккупантов
За сутки 26 апреля подразделения зенитных ракетных войск, сухопутных войск, десантно-штурмовых войск ВСУ поразили по меньшей мере семь воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Командования воздушных сил.
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В частности уничтожены:
- один самолет (Су-25);
- один вертолет (Ка-52);
- две крылатые ракеты;
- три БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").
Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины.
"Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага", – сказано в сообщении.
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