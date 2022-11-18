Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 18 ноября

1. СЕГОДНЯ УКРЭНЕРГО ПРИМЕНЯЕТ СТАБИЛИЗАЦИОННЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, ДОЛЖНЫ ДЛИТЬСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ. Сегодня, 18 ноября, госкомпания НЭК "Укрэнерго" применяет стабилизационные отключения электроэнергии (подробнее).

2. МАРЧЕНКО: ЗАПАД ДОЛЖЕН ПОНЯТЬ, ЧТО МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ ДЛЯ УКРАИНЫ – ЭТО НЕ АКТ МИЛОСЕРДИЯ. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что весь мир должен быть заинтересован в предоставлении финансовой помощи Украине и ее победе (подробнее).

3. ШВЕЦИЯ ПОДТВЕРДИЛА ФАКТ ДИВЕРСИИ НА СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ — НАШЛИ СЛЕДЫ ВЗРЫВЧАТКИ. Взрывы, повредившие газопроводы Nord Stream, были результатом диверсии, заявили следователи в Швеции (подробнее).

4. ШМЫГАЛЬ О РАКЕТНЫХ ОБСТРЕЛАХ: ПОЧТИ ПОЛОВИНА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ УКРАИНЫ ВЫВЕДЕНА ИЗ СТРОЯ. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя в результате российских ракетных ударов (подробнее).

5. В КИЕВЕ СНОВА НАЧАЛИСЬ АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА – ПЛАНОВЫХ НЕ ХВАТАЕТ. В Киеве по распоряжению диспетчера Укрэнерго снова начались аварийные отключения света, сообщила в пятницу, около 16:05, компания ДТЭК Киевские электросети (подробнее).

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Вадим Ребрина

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