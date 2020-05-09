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"Рабства в Украине нет". Зеленский назвал условия выезда заробитчан за границу

"Рабства в Украине нет". Зеленский назвал условия выезда заробитчан за границу - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
09.05.2020, 16:41

Основное условие - контракт на работу минимум на три месяца

Украина во время карантина позволяет гражданам выехать за границу на работу при условии контракта минимум на три месяца, и если страна, в которую они направляются, берет на себя обязательства обеспечить украинцев всем необходимым. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге во время рабочей поездки на Закарпатье, сообщает корреспондент Укринформа.

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"Мы никому ничего не блокируем ... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять ... Мы отпускаем граждан на эти работы при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум три месяца работы", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что "когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой - мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу".

По его словам, многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них Германия, Италия, Финляндия, Польша.

"Хотите работать за границей - пожалуйста, рабства в Украине нет", - сказал Зеленский.

Читайте также: Выезд заробитчан. Кабмин хочет организовать перевозку наземным транспортом

Вадим Ребрина
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