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Рада отклонила скрытую попытку смягчить запрет на курение в общественных местах

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 16:26
Рада отклонила скрытую попытку смягчить запрет на курение в общественных местах - Фото
Фото: EPA

Верховная Рада во время заседания во вторник отклонила две поправки, которые должны смягчить запрет на курение в общественных местах. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

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Поправки были спрятаны в несвязанный законопроект №5616 об особенностях правовой охраны географических наименований, но при рассмотрении во втором чтении депутаты их отклонили.

"Правки по табаку (№20) и по кальяну (№21) провалились: только 86 и 54 голосов", — написал Железняк в Telegram.

Эти правки должны легализовать курение кальяна в ресторанах, а также создание специально отведенных мест для курения на вокзалах, станциях, гостиницах в размере до 5-10% заведения (по действующему законодательству они разрешены только в аэропортах).

Сам законопроект №5616 депутаты приняли – "за" проголосовали 288 народных депутатов.

Андрій Водяний
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