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18.10.2018, 16:36

Рада поддержала введение санкций против владельцев 112 и Newsone

Рада поддержала введение санкций против владельцев 112 и Newsone - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Спикер Андрей Парубий сообщил, что теперь может подписать постановление парламента по санкциям

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Верховная Рада не стала отменять решение о санкциях по телеканалам 112 и Newsone. За проект постановления об отмене решения Рады по поводу персональных, специальных экономических и других санкций 9157-П проголосовали 57 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент LIGA.net.

Авторы проекта Нестор Шуфрич и Александр Вилкул пояснили требование отменить постановление по поводу санкций неперсональным голосованием за документ.

Первый заместитель главы регламентного комитета Павел Пинзеник напомнил, что вопрос неперсонального голосования поднимается и решается в день принятия решения, сразу после того, как кнопкодавство зафиксировано.

Спикер Андрей Парубий сообщил, что теперь может подписать постановление парламента по санкциям.

Ранее Верховная Рада обратилась к Совету нацбезопасности и обороны с призывом ввести санкции против собственников каналов NewsОne и 112 Украина.

Депутаты предложили ввести такие санкции как блокирование активов, недопуск вывода капиталов за границу, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, отказ предоставлять телекоммуникационные услуги, полный или частичный запрет операций с ценными бумагами, запрет выдавать лицензию Нацбанка на инвестиции в другую страну и валютные операции, запрет передачи прав интеллектуальной собственности.

Эти и другие санкции СНБОУ предлагается ввести в отношении ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа".

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Теги: верховная рада, санкции, NewsOne, нестор шуфрич, 112
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