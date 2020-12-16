Рада подняла до 70 лет максимальный возраст госслужащих
16.12.2020, 11:33
Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
Верховной Радой принят закон о повышении предельного возраста для работы на государственной службе.
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"За" проголосовали 300 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 31.
Законопроект поддержали все фракции, кроме Евросолидарности, депутаты которой воздержались при голосовании.
Законопроект поднимает возрастное ограничение для госслужащих с 65 до 70 лет. После 65 лет чиновника можно будет назначать на один год с правом ежегодного повторного назначения без конкурса.
Закон вступит в силу после подписания президентом и публикации.
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