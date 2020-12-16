Рада подняла до 70 лет максимальный возраст госслужащих

Верховной Радой принят закон о повышении предельного возраста для работы на государственной службе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За" проголосовали 300 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 31.

Законопроект поддержали все фракции, кроме Евросолидарности, депутаты которой воздержались при голосовании.

Законопроект поднимает возрастное ограничение для госслужащих с 65 до 70 лет. После 65 лет чиновника можно будет назначать на один год с правом ежегодного повторного назначения без конкурса.

Закон вступит в силу после подписания президентом и публикации.

Читайте также: Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год. Детали

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.