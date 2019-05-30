Рада призвала мир добавить санкций против России: есть повод

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада обратилась к международному сообществу с призывом осудить действия России по нарушению прав коренных народов на ее территории. За принятие проекта постановления №10125 проголосовали 234 нардепа при минимально необходимых 226, передает корреспондент LIGA.net.

Парламент обратился к Организации Объединенных Наций, парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций.

Рада призвала международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью прекращения фактической ассимиляции коренных народов и нарушения суверенитета автономных республик России.

Также Рада призывает международные организации применить "все возможные виды санкций" к российским чиновникам, причастным к преследованию представителей коренных народов за их убеждения.

С первого раза проект постановления не набрал необходимого количества голосов: его поддержали только 185 депутатов.

"Очевидно, не все сориентировались", - сказал спикер Андрей Парубий и призвал нардепов вернуться в зал для результативного голосования.

Еще год назад ООН била в набат, что 40% языков коренных народов в мире грозит исчезновение.

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