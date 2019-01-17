Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.01.2019, 11:53

Рада разрешила Минобороны прямую закупку импортных вооружений

Рада разрешила Минобороны прямую закупку импортных вооружений - Фото
Американский ЗРК Patriot (фото — пресс-служба армии США)

Из процесса закупок разрешили исключить посредников: это ускорит дело и позволит сэкономить

Реклама
Реклама

Верховная Рада разрешила министерству обороны закупать вооружения за границей без посредников. Как передает из зала заседаний парламента корреспондент LIGA.net, за это проголосовали во втором чтении и в целом 236 депутатов.

Документом под номером 9122, который вносит правки в некоторые законы по поводу закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, предусмотрено, что госзаказчик теперь заключает контракт с иностранным поставщиком-юрлицом без посредников.

Реклама

По мнению авторов законопроекта, это позволит ускорить процесс оборонных закупок по импорту и сэкономить на оплате услуг посредников.

Законопроект фактически дает право Минобороны быть субъектом международных контрактов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, оборонзаказ, импорт, оружие, ОПК, закупки, посредник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 