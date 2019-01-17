Рада разрешила Минобороны прямую закупку импортных вооружений

Американский ЗРК Patriot (фото — пресс-служба армии США)

Верховная Рада разрешила министерству обороны закупать вооружения за границей без посредников. Как передает из зала заседаний парламента корреспондент LIGA.net, за это проголосовали во втором чтении и в целом 236 депутатов.

Документом под номером 9122, который вносит правки в некоторые законы по поводу закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, предусмотрено, что госзаказчик теперь заключает контракт с иностранным поставщиком-юрлицом без посредников.

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По мнению авторов законопроекта, это позволит ускорить процесс оборонных закупок по импорту и сэкономить на оплате услуг посредников.

Законопроект фактически дает право Минобороны быть субъектом международных контрактов.