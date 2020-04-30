Рада снижает залог на местных выборах: законопроект принят в первом чтении

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2769, который снижает денежный залог на местных выборах.

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"За" проголосовали 246 депутатов, "против" - 31, "воздержались" - 58.

Голосование по фракциям:

Законопроект снижает избирательный залог на выборах мэров городов, а также городских и областных советов, в девять раз: с четырех минимальных зарплат на каждый 10 000 избирателей до четырех минимальных зарплат на каждые 90 000 избирателей. Это касается городов с более чем 90 000 избирателей.

По действующему Избирательному кодексу залог для кандидата в мэры Киева составит более 4 млн грн, это почти на 1 млн грн больше, чем залог для участия в выборах президента. Если законопроект будет принят во втором чтении в нынешней редакции и вступит в силу, залог на киевских выборах уменьшится до 445 000 грн.

11 июля 2019 года новый Избирательный кодекс был принят Верховной Радой VIII созыва.

14 сентября 2019 года президент Зеленский ветировал Избирательный кодекс, после чего он был возвращен в Раду на доработку

6 апреля глава партии Слуга народа Корниенко заявил, что м естные выборы будут проведены 25 октября 2020-го, несмотря на карантин и урезанный бюджет.