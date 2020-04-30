Рада снижает залог на местных выборах: законопроект принят в первом чтении

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2769, который снижает денежный залог на местных выборах.
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"За" проголосовали 246 депутатов, "против" - 31, "воздержались" - 58.
Голосование по фракциям:
Законопроект снижает избирательный залог на выборах мэров городов, а также городских и областных советов, в девять раз: с четырех минимальных зарплат на каждый 10 000 избирателей до четырех минимальных зарплат на каждые 90 000 избирателей. Это касается городов с более чем 90 000 избирателей.
По действующему Избирательному кодексу залог для кандидата в мэры Киева составит более 4 млн грн, это почти на 1 млн грн больше, чем залог для участия в выборах президента. Если законопроект будет принят во втором чтении в нынешней редакции и вступит в силу, залог на киевских выборах уменьшится до 445 000 грн.