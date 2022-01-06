Рада со второго раза попробует легализовать медицинский каннабис – Радуцкий

В Верховной Раде зарегистрируют правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в интервью Укринформу.

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Депутат заявил, что главное отличие обновленного законопроекта – усиление контроля Национальной полиции за оборотом "конопли".

По словам Радуцкого, в редакции инициированного Кабмином документа более четко определено, что такое медканнабис и процедура его импорта.

"В обществе было много нарративов, что это легализация наркотиков. Ни в том законопроекте, который был направлен на доработку, ни в новом правительственном, нет ни слова о легализации наркотиков. Речь идет только о медицинском каннабисе", – подчеркнул парламентарий.

Депутат напомнил, что инициатива позволит получить доступ к лекарствам более двум миллионам украинцев.

Верховная Рада в июле 2021 года вернула на доработку законопроект №5596 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по регулированию обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности".

Клинические исследования показали, что конопля эффективна для лечения более 50 патологических состояний, говорилось в первой редакции документа.

Александр Матвиенко

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