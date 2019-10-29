Рада возвращается к законотворчеству: повестка дня на сегодня

Верховная Рада (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Сегодня Верховная Рада возобновит пленарные заседания после недельного перерыва. Повестка дня опубликована на сайте парламента.

В первом чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

- 2045 и 2045-1, о статусе и социальных гарантиях отдельных лиц из участников анитеррористичекой операции (законопроекты депутатов из ЕС и депутатов из СН, Голоса и Батькивщины соответственно);

- 2063, об обеспечении доступа защитника до лица, имеющего право на защиту (проект депутата из Батькивщины Сергея Власенко);

- 2148, об обеспечении персонального голосования нардепами (проект первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука);

- 1127, об ответственности нардепов за неперсональное голосование (проект депутата из ОПЗЖ Нестора Шуфрича, профильный комитет рекомендует отклонить);

- 1144, 1144-1, о квалификационных требованиях к кандидатам на должность генпрокурора (проекты внефракционного нардепа Дмитрия Шпенова и нардепа из Батькивщины Алены Шкрум);

- 1150, об установлении ответственности за нарушения правил перевозки детей (проект Шпенова);

- 1164, об обеспечении права свидетеля на правовую помощь (проект Шпенова, комитет рекомендует отклонить);

- 2066, об усовершенствовании систем обращения с опасными отходами (проект нардепов из Батькивщины, комитет рекомендует доработать);

- 1170, о госрегулировании в сфере чистящих средств (проект Шпенова, комитет рекомендует отклонить);

- 2031, 2031-1, о повышении надбавки по уходу за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью (проекты лидера Батькивщины Юлии Тимошенко и нардепа из ОПЗЖ Натальи Королевской).

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Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

- 0905, об инженерно-техническом обустройстве и содержании госграницы (проект Кабмина экс-премьера Владимира Гройсмана);

- 0869, об обеспечении беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов общего пользования (проект депутатов Рады VIII созыва);

- 0876, об особенностях аренды государственного и коммунального имущества (проект депутатов Рады VIII созыва, комитет рекомендует снять с рассмотрения);

- 0878, о содействии развитию промышленного производства и малого и среднего бизнеса (проект депутатов Рады VIII созыва, комитет рекомендует снять с рассмотрения);

- 0899, об охране прав на композицию полупроводниковых изделий (проект депутатов Рады VIII созыва, комитет рекомендует снять с рассмотрения);

- 0937, о правовом регулировании гарантии (проект депутатов Рады VIII созыва, комитет рекомендует снять с рассмотрения);

- 0938, о праве на смену отчества (проект депутатов Рады VIII созыва, комитет рекомендует снять с рассмотрения);

- 0940, об усилении противодействия торговле людьми и защите пострадавших лиц (проект депутатов Рады VIII созыва).

Также Рада может рассмотреть:

- ратификацию соглашения между Украиной и США об улучшении выполнения налоговых правил и соответствующие изменения в законы и налоговый кодекс;

- проекты постановлений о создании временной следственной комиссии Рады о расследовании массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года и отмене принятия во втором чтении закона о введении единого счета для оплаты налогов и сборов.