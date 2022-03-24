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Рада вводит уголовную ответственность за съемку перемещений ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 16:19
Рада вводит уголовную ответственность за съемку перемещений ВСУ - Фото
Учения, NLAW (Фото - Сухопутные войска ВСУ)

Верховная Рада вводит уголовную ответственность за фото или видеосъемку перемещений ВСУ, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В частности, Уголовный кодекс дополняется статьей 114-2 "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения".

В первой части статьи говорится о том, что распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украине, в том числе о ее перемещении по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины или Министерством обороны Украины, или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Во второй части статьи описывается ответственность за распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения. За это предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

"Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины или незаконному вооруженному формированию, или если они повлекли тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет", – говорится в третьей части статьи.

Дмитрий Смирнов
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