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28.02.2019, 18:57

Рада взялась за законопроект об украинском языке

Рада взялась за законопроект об украинском языке - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Согласно проекту, использование украинского как государственного обязательно на всей территории Украины для органов госвласти

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Депутаты Рады начали рассматривать проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 5670-д. Голосовать будут на следующей пленарной неделе, которая начнётся во вторник, 12 марта, передает корреспондент LIGA.net.

Ко второму чтению к проекту были поданы 2082 поправки.

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За публичное оскорбление государственного языка предлагается ввести такую же ответственность как за надругательство над государственными символами Украины.

Использование украинского как государственного обязательно на всей территории Украины для органов госвласти.

Украинским обязаны владеть должностные лица и чиновники, а также те, кто претендует на такие должности, например президент и кандидат в президенты.

Предусмотрено, что печатные СМИ должны издаваться на украинском языке. Возможен двойной тираж на украинском и другом языке с одинаковым содержанием.

Сайты СМИ и предприятий, которые продают товары в Украине, могут иметь несколько языковых версий, но украинская версия должна быть не меньшей по объему чем версии на других языках.

Только на одном языке допускается печать или сайт СМИ, если это издание исключительно на крымскотатарском, другом языке коренных народов Украины, английском или другом официальном языке ЕС.

В октябре 2018 года народные депутаты приняли за основу проект закона об обеспечении функционировании украинского языка как государственного 5670-д.

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Теги: парламент, законопроект, рада, язык, украинский язык
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