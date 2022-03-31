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Ракетный удар по Днепропетровщине: два человека погибли, пятеро ранены

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 13:17
Ракетный удар по Днепропетровщине: два человека погибли, пятеро ранены - Фото
Иллюстративное фото (Фото - ГСЧС)

Российским ракетным ударом по воинской части на Днепропетровщине уничтожены административное здание и склад горючего, два человека погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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Также он написал, что еще пять человек получили ранения и сейчас госпитализированы.  

Спасательные работы и борьба с пожаром продолжаются.

Сергей Бережной
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ракетный обстрел днепропетровская область
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