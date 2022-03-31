Ракетный удар по Днепропетровщине: два человека погибли, пятеро ранены
31.03.2022, 13:17
Иллюстративное фото (Фото - ГСЧС)
Российским ракетным ударом по воинской части на Днепропетровщине уничтожены административное здание и склад горючего, два человека погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Также он написал, что еще пять человек получили ранения и сейчас госпитализированы.
Спасательные работы и борьба с пожаром продолжаются.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии