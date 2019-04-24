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24.04.2019, 11:45

Расмуссен выразил сожаление о проигрыше Порошенко на выборах

Расмуссен выразил сожаление о проигрыше Порошенко на выборах - Фото
Андерс Фог Расмуссен (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-генсек НАТО отметил, что действующий президент Украины вывел страну "из очень темных дней на новый путь"

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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил поддержку Украине после победы Владимира Зеленского на президентских выборах и сожаление по поводу поражения действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Поздравляю новоизбранного президента Зеленского. Впереди - тяжелые испытания, но украинцам понятно: они хотят европейского будущего. Друзья Украины, включая меня, делают все возможное, чтобы помочь этой мечты стать реальностью ", - сообщил он.

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Расмуссен сожалеет о проигрыше Петра Порошенко, который "вывел Украину из очень темных дней на новый путь". Работать с ним и помогать Украине преодолеть геополитические бури последних лет было честью, отметил экс-генсек НАТО.

Расмуссен был советником действующего Президента Украины Порошенко.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, андерс фог расмуссен
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