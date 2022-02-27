"Расстрел медиков – это преступление". Украина просит ВОЗ разорвать отношения с Россией

Министерство здравоохранения Украины призывает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) прекратить сотрудничество с Россией. Об этом в обращении, опубликованном на Facebook ведомства, заявил профильный министр Виктор Ляшко.

Россия развернула на территории Украины террористические действия против мирного населения и медиков, говорится в обращении. Российские оккупанты, нарушая нормы международного права, обстреливают больницы, машины экстренной медицинской помощи, детские дома и мирное население.

"Ежедневно врачи под обстрелами борются за жизнь своих пациентов, в том числе и детей. Ежедневно мысленно умоляют, чтобы в операционную не прилетел вражеский снаряд, – напоминают в Минздраве. – И ежедневно... медицинские работники гибнут".

Расстрел медиков – это преступление против человечества, напоминает Ляшко: "Поэтому МОЗ призывает ВОЗ прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с РФ".

Также Украина призывает другие агентства ООН, занимающиеся гуманитарными делами, перенести свои региональные представительства из Москвы.

26 февраля из-за артиллерийских обстрелов российских оккупантов по центру Киева в детской больнице Охматдет погиб ребенок. Еще двое детей и двое взрослых ранены.

24 февраля в Угледаре Донецкой области под обстрел попала местная больница, в результате погибли четыре человека и еще около 10 ранены.

Обстрелы Россией украинских больниц нарушают Женевскую конвенцию, говорил ранее Ляшко.

Валерия Кондратова

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