Разоблачены чиновники Укрзалізниці, которые помогали оккупантам подвозить оружие – СБУ

СБУ сообщила, что в освобожденной Харьковской области разоблачила чиновников Укрзалізниці, которые помогали российским оккупантам поддерживать железнодорожное сообщение с РФ.

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В тексте сообщения СБУ назвала подозреваемых руководителей структурного подразделения ЮЖД в Харьковской области "бывшими", хотя в заголовке они названы "должностными лицами Укрзалізниці".

В ведомстве отметили, что во время оккупации региона они руководили стратегически важным железнодорожным узлом в Купянске, через который оккупанты вывозили украинское зерно.

Кроме того, коллаборанты управляли движением российских эшелонов с военной техникой и боеприпасами для ведения боевых действий против Сил обороны на восточном направлении, сообщили в СБУ.

Оккупанты назначили одного из них "руководителем службы эксплуатации железных дорог" Купянска, а другого – его заместителем. На этих "должностях", по данным следствия, коллаборанты помогали врагу поддерживать железнодорожное сообщение со страной-агрессором, а также следили за эффективным использованием подвижного состава в интересах оккупантов.

После освобождения города сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов, другой в начале деоккупации сбежал в РФ, где сейчас скрывается от правосудия. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в коллаборационной деятельности.

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Вадим Ребрина

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