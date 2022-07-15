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Разработка восьмого пакета санкций Евросоюза намечена на осень – замглавы Еврокомиссии

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 23:27
Разработка восьмого пакета санкций Евросоюза намечена на осень – замглавы Еврокомиссии - Фото
Марош Шефчович (Фото - EPA)

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович на неформальной встрече министров Евросоюза в Праге сообщил, что работа над следующим пакетом санкций в отношении России намечена на осень. Об этом сообщает polskieradio.pl.

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Шефчович также подчеркнул, что Европейская комиссия сейчас должна сосредоточиться на плане скоординированных действий, обеспечении солидарности и мерах по защите единого рынка газа на случай прекращения поставок из России.

Это необходимо, сказал он, чтобы Европа не стала "заложником Кремля в энергетических вопросах".

Ранее сегодня было объявлено, что Европейская комиссия согласовала проект седьмого пакета санкций ЕС против России, который предполагает запрет на импорт российского золота и уточняет, что ограничительные меры не будут препятствовать экспорту продовольствия из России. 

  • По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов — $300 млрд из $640 млрд.
  • Министерство экономики Украины и Офис президента заявляли, что правительство совместно с другими странами ищет механизм, как передать Украине арестованные золотовалютные резервы Центробанка РФ. Их хотят использовать в качестве репарации для предстоящего восстановления страны после войны.

Читайте также: ЕС планирует продолжить санкционное давление на Россию, следующая цель – золото

Сергей Бережной
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санкции ес Марош Шефчович европейская комисиия
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