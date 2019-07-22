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Разумков о принятии избиркодекса: Плевок в лицо обществу

Разумков о принятии избиркодекса: Плевок в лицо обществу - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)
22.07.2019, 11:58

Глава партии Слуга народа подчеркнул, что закон об изменении избирательного законодательства никто не мешал принять Раде на протяжении пяти лет

Новый избирательный кодекс принят с нарушением закона, и изменение правил выборов за неделю до дня голосования - это "плевок в лицо обществу". Об этом сегодня на брифинге заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос, ветирует ли президент избирательный кодекс.

"Я считаю, если закон принимается с нарушением закона - то что-то не так в этой Верховной Раде", - сказал Разумков.

Говоря о том, заветирует ли Владимир Зеленский избирательный кодекс, Разумков предложил дождаться реакции самого президента и Офиса президента.

"Я думаю, что когда закон об изменении избирательного законодательства принимается за неделю до выборов - то это, извините, плевок в лицо обществу, и никто не мешал этого сделать на протяжении пяти лет", - отметил он.

Разумков добавил, что принятие избирательного кодекса было одним из условий коалиционного соглашения в предыдущем парламенте.

11 июля Рада приняла новый Избирательный кодекс.

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Слуга народа Владимир Зеленский избирательный кодекс Дмитрий Разумков плевок
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