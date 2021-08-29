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Разумков попросил Данилова "показать пальцем" депутатов, на которых влияют олигархи

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2021, 23:16
Разумков попросил Данилова
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала Интер назвал домыслами слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что олигархи влияют на депутатов, и призвал его назвать таких народных избранников с трибуны парламента.

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Разумков выразил надежду, что Данилов уже обратился по этому поводу в правоохранительные органы, потому что "связь с олигархами, если они имеют влияние, – это коррупция".

Спикер сказал, что готов предоставить трибуну парламента, "чтобы пальцем показать, на кого есть такое влияние".

"И если этого не произойдет, то, возможно, придется извиняться и перед народными депутатами, и перед украинским парламентом ", – заявил он.

"Идти путем домыслов или каких-то необоснованных обвинений, как говорят, без суда и следствия, – это точно не мой формат работы. Возможно, у аппарата СНБО в этом плане больше опыта, но надеюсь, что все-таки нет", – сказал Разумков.

  • 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599, известный как "законопроект об олигархах". Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. 
  • 24 августа в эфире телеканала Украина 24 Данилов заявил, что "влияние олигархов на Верховную Раду сегодня очень-очень большое, и это надо прекращать".

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Вадим Ребрина
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снбо олигархи Дмитрий Разумков Алексей Данилов
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