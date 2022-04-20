UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разведка Британии: Авиация РФ не будет активна на севере, но риск ударов – по всей Украине

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 11:17
Разведка Британии: Авиация РФ не будет активна на севере, но риск ударов – по всей Украине - Фото
Истребитель СУ-35 (Фото - Mil.ru)

Российская авиация, вероятно, сохранит низкую активность на севере Украины, но есть риск ударов по объектам по всей стране. О таких данных своей разведки сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Активность российской авиации на севере Украины, вероятно, останется низкой после ее вывода из cеверных территорий от Киева. Однако риск нанесения точечных ударов по приоритетным объектам на всей территории Украины сохраняется", – говорится в сообщении.

При этом британские разведчики отметили, что РФ наращивает военное присутствие на восточной границе Украины, а боевые действия на Донбассе усиливаются в меру попыток российской армии прорвать украинскую оборону.

В разведке Британии также считают, что атакуя города по всей Украине, Россия пытается помешать передвижению подкрепления на восток страны.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс киев авиация вкс рф север разведка великобритании
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 