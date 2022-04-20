Разведка Британии: Авиация РФ не будет активна на севере, но риск ударов – по всей Украине

Российская авиация, вероятно, сохранит низкую активность на севере Украины, но есть риск ударов по объектам по всей стране. О таких данных своей разведки сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

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"Активность российской авиации на севере Украины, вероятно, останется низкой после ее вывода из cеверных территорий от Киева. Однако риск нанесения точечных ударов по приоритетным объектам на всей территории Украины сохраняется", – говорится в сообщении.

При этом британские разведчики отметили, что РФ наращивает военное присутствие на восточной границе Украины, а боевые действия на Донбассе усиливаются в меру попыток российской армии прорвать украинскую оборону.

В разведке Британии также считают, что атакуя города по всей Украине, Россия пытается помешать передвижению подкрепления на восток страны.

Марк Сировой

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