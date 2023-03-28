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Разведка MI5 заявила о риске терактов в Северной Ирландии. Их не было четверть века

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28.03.2023, 15:24
Разведка MI5 заявила о риске терактов в Северной Ирландии. Их не было четверть века - Фото
Правительственное здание в Белфасте (Фото: EPA)

Британская разведывательная служба Mi5 заявила об угрозе внутреннего терроризма в Северной Ирландии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Mi5 повысила уровень угрозы терроризма в Северной Ирландии до "серьезного", что означает высокую вероятность теракта.

По словам министра по делам провинции Криса Хитона-Харриса, уровень был повышен с "существенного" до "серьезного" после недавнего нападения на полицейских — в феврале дежурный офицер был ранен в результате перестрелки. 

"Общественность должна сохранять бдительность, но не тревожиться и продолжать сообщать о любых своих опасениях в полицейскую службу Северной Ирландии", — сказал министр.

Уровень опасности введен примерно через год после того, как Британия впервые за более чем десятилетие снизила уровень угрозы до "значительного".

СПРАВКА. В 1801-м остров стал частью Соединенного Королевства, а война за независимость в начале ХХ века разделила его на Ирландию и Северную Ирландию (доминион Британии). Юг с 1937-го – суверенное государство. В 1960-1990 годах на севере были волнения (с терактами Ирландской республиканской армии (ИРА), которую некоторые считают милитари-крылом Sinn Féin. В 1998-м достигнуто Белфастское соглашение, положившее конец кризису: статус северян не поменяется, если так не решит большинство жителей этой территории.

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Дмитро Гриниченко
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Великобритания северная ирландия терроризм MI5
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