Разведка MI5 заявила о риске терактов в Северной Ирландии. Их не было четверть века
Британская разведывательная служба Mi5 заявила об угрозе внутреннего терроризма в Северной Ирландии. Об этом сообщает агентство Reuters.
Mi5 повысила уровень угрозы терроризма в Северной Ирландии до "серьезного", что означает высокую вероятность теракта.
По словам министра по делам провинции Криса Хитона-Харриса, уровень был повышен с "существенного" до "серьезного" после недавнего нападения на полицейских — в феврале дежурный офицер был ранен в результате перестрелки.
"Общественность должна сохранять бдительность, но не тревожиться и продолжать сообщать о любых своих опасениях в полицейскую службу Северной Ирландии", — сказал министр.
Уровень опасности введен примерно через год после того, как Британия впервые за более чем десятилетие снизила уровень угрозы до "значительного".
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